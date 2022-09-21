Ova Mahallesi Çaykenarı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüdü.

Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

"Alevlerin yayılımı kesildi"

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgede incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İşçilere ayran, su ve yiyecek dağıtan Ulutaş, 65 işçinin yangına 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 kepçe ile müdahale ettiğini söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Ulutaş, "Alevlerin yayılımı kesildi, hemen hemen yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ekiplerimizle sahadayız" dedi.