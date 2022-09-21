Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan bir eldiven imalathanesinde Savaş Taş ile F.C. ile R.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Taş ve imalathanede çalışan İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi gözaltına alındı

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savaş Taş'ın DEVA Partisi Körfez İlçe Teşkilat Başkanı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliler F.C. ile R.C'yi gözaltına aldı.