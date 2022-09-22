Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 02:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Niyazi S. İdaresindeki kamyon, Bursa-Ankara karayolu üzeri Bozüyük'e bağlı Muratdere mevkisinde Osman Ş.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonucu her iki sürücüde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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