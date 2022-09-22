Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü Dünya Alzheimer Günü için mor renge büründü
[Fotograf: AA]
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'ne dikkati çekmek için hastalığın simge rengi mor ile aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nün hatırlatılması için hastalığın simge rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
Etiketler: Alzheimer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) İstanbul
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