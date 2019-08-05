İzmir'in Tire ilçesinde bir çınar ağacı, ortadan ayrılarak, park halindeki 34 SE 2301 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Bu sırada ağacın altında oturan vatandaşlar şans eseri yara almadı.

"Faciadan kurtulduk"

Necdet Sara, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişi ağaç altında otururken birden ses duyduklarını belirterek, "Kaçmaya bile fırsatımız olmadı, ağacın arabanın üstüne düştüğünü gördük. Araba olmasa zaten üstümüze düşecekti. Faciadan kurtulduk." dedi.

Olayın ardından cadde trafiğe kapatılarak, güvenlik önlemi alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS ve Tire Belediyesi ekipleri, ağacı motorlu testereyle keserek bölgede temizlik çalışması yaptı.

Çalışmaların ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA