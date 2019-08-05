İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye giden 6 kişinin, 20 gram kaliforniyum maddesini satmaya çalıştığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Jandarma, takibe aldıkları 6 kişiyi, Topraklık Mahallesi'ndeki bir otoparkta gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada poşet içinde radyoaktif madde olduğu öne sürülen tozu bulan jandarma ekipleri, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini çağırdı. Tozu inceleyen AFAD ekipleri, poşette radyoaktif madde bulunmadığını tespit etti. Ekipler, tozdan numune alarak ayrıldı.

Dünyanın en pahalı maddelerinden

Gözaltına alınan 6 kişinin, İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Zanlıların, dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesinden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, bunun dışında petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında kullanılıyor. Maddenin dünyanın en pahalı maddelerinden birisi olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA