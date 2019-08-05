İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Müşterek Türkiye Kaçak Alkol" uygulaması kapsamında büfe, depo ve imalathanelere operasyon yaptı.

Kaçak olarak imal ve temin edilerek piyasaya sürülmeye hazır içki üretimi ile ilgili belirlenen adreslerde yapılan aramalarda toplam 20 bin 188 litre kaçak içki ve piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapüşon ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K, Ü.M.B. ve C.G hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen kaçak içkilerle 4 milyon 840 bin 832 lira vergi kaçağının önlendiği belirtildi.

Kaynak: AA