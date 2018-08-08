  • 08 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.287
    EURO 6.146
  • BIST 96973.85
    ALTIN 206.155
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde öğle saatlerine kadar aralıklarla sürecek şiddetli yağış uyarısında bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar yer yer şiddetli (100 kilogram/metrekare) yağışların etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar Karadeniz'in doğusunda denizde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği kaydedildi. Denizci ve balıkçıların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER