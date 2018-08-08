  • 08 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.3
    EURO 6.144
  • BIST 96973.85
    ALTIN 206.088
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin polis aracına bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakkaride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Jandarma Birlikleri tarafından icra edilen operasyonlarda bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi. 

Teröristlerden 2'si Van Gürpınar’da, 2'si Hakkari Yüksekova’da, 1'i ise Şemdinli'de etkisiz hale getirildi. 

Şehit Polis Özel Harekat Recep Emre Yılmaz’ın intikamı alındı

Yüksekova’da ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin, 03 Ağustos 2018 tarihinde aynı bölgede PÖH birliklerine yapılan EYP’li saldırı sonucu Polis Özel Harekat Recep Emre Yılmaz'ın şehit olduğu 10 polisin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER