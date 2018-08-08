Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Jandarma Birlikleri tarafından icra edilen operasyonlarda bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerden 2'si Van Gürpınar’da, 2'si Hakkari Yüksekova’da, 1'i ise Şemdinli'de etkisiz hale getirildi.
Şehit Polis Özel Harekat Recep Emre Yılmaz’ın intikamı alındı
Yüksekova’da ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin, 03 Ağustos 2018 tarihinde aynı bölgede PÖH birliklerine yapılan EYP’li saldırı sonucu Polis Özel Harekat Recep Emre Yılmaz'ın şehit olduğu 10 polisin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.
Kaynak: TRT Haber