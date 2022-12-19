Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri için kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri için yarın orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın, Orta ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri (1250 metre ve üzeri rakımlı) ile Konya, Karaman ve Niğde'nin Toroslara bakan kesimlerinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Karın 21 Aralık Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Karın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Akdeniz Üniversitesi Doğu Akdeniz Kar Yağışı Meteoroloji
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