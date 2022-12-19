Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin yüksek kesimleri, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında bir derece ölçüldüğü bölgede, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Demirköy ilçesinde dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar kısa sürede ilçenin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.
[Fotoğraf: AA]
Bazı vatandaşlar kar yağışının etkili olduğu Jandarma Kule mevkiinde cep telefonlarıyla manzarayı fotoğrafladı.
Ormanlık alanlarda da kar beyazıyla görülmeye değer manzaralar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kırklareli Kar Yağışı
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