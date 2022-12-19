Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolcu seçen taksici kamerada
[Fotograf: İHA]
İstanbul Bağcılar'da yolcu seçen taksici kameralara yansıdı. Araca binmek isteyen genç kızı kabul etmeyen taksici, yabancı uyruklu iki kişiyi arabasına bindirdi.
Bağcılar'da trafik ışıklarında bekleyen taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi.
Kendisini taksiye alması için konuşan kadın, bir süre sonra vazgeçti. O sırada aynı taksiye yabancı uyruklu iki kişi bindi.
Müşteri seçen taksici yoluna devam etti. O anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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