Bağcılar'da trafik ışıklarında bekleyen taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi.

Kendisini taksiye alması için konuşan kadın, bir süre sonra vazgeçti. O sırada aynı taksiye yabancı uyruklu iki kişi bindi.

Müşteri seçen taksici yoluna devam etti. O anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.