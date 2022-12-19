Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bandırma'da deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotograf: İHA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı deniz ulaşım seferleri iptal edildi.
Balıkesir'de sabah saatlerinde etkisini arttıran fırtına liman içerisinde yük boşaltma çalışmalarının iptal olmasına neden oldu.
Bandırma-Yenikapı ve Kadıköy'e yapılan İDO seferleri iptal edilirken Bandırma-Tekirdağ RoRo gemi seferleri ve Erdek-Tekirdağ, Erdek-Marmara Adası ve Erdek-Avşa Adası seferleri de iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle sahilde dalgaların 3 metreye kadar yükseldiği ve rüzgarın 60 km ile estiği açıklandı.
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