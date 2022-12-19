Balıkesir'de sabah saatlerinde etkisini arttıran fırtına liman içerisinde yük boşaltma çalışmalarının iptal olmasına neden oldu.

Bandırma-Yenikapı ve Kadıköy'e yapılan İDO seferleri iptal edilirken Bandırma-Tekirdağ RoRo gemi seferleri ve Erdek-Tekirdağ, Erdek-Marmara Adası ve Erdek-Avşa Adası seferleri de iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle sahilde dalgaların 3 metreye kadar yükseldiği ve rüzgarın 60 km ile estiği açıklandı.