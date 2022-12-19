Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kartepe'de kar yağışı etkisini artırdı
[Fotograf: İHA]
İstanbul'a yakın kış turizm destinasyonlarından Kartepe, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kartepe'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
Marmara Bölgesinin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe'de bulunan kayak merkezi de bembeyaz oldu.
Yüksek kesimlerde lapa lapa yağan kar, 1600 rakımlı Kartepe'yi beyaza bürüdü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri de her kış olduğu gibi, bu yıl da yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürecek.
Etiketler: Kar Yağışı Kocaeli
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