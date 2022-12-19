Maçka ilçesinde yaşayan Semra ve Şafak Öztürk çiftinin üçüncü çocuğu olarak 2020 yılında dünyaya gelen Egemen bebeğe yaklaşık 6 ay sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konuldu.

Öztürk ailesi ve yakınları, Trabzon Valiliğinden aldıkları izinle yaklaşık bir yıl önce Ortahisar Belediyesinin desteğiyle "Egemen bebeğe sen de destek ol" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hayırseverlerin yardımıyla tedavi masrafını tamamlayan aile, Dubai'ye gitmek için dün Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

"Egemen doğum gününde inşallah sağlığına kavuşacak"

Egemen bebeğin babası Şafak Öztürk, oğlunun tedavi olacağı için heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Baba Öztürk, valilik izni ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in destekleriyle Trabzon'da başlatılan yardım kampanyasında toplanan 35 milyon lira ile oğlunun tedavi olacağını dile getirerek, "Egemen doğum gününde inşallah sağlığına kavuşacak. Kampanyamıza destek veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Eşi ve oğluyla İstanbul'da ağabeyinin evinde bir süre kalacaklarını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Egemen'in durumundan dolayı uçakta bir hemşire de bize eşlik etti. Bugün öğleden sonra özel hastanede doktor kontrolü var. Doktorumuz Dubai'ye gideceğimiz günü belirleyecek, o güne kadar da İstanbul'da kalacağız. İnşallah bu ayın 24-25'i gibi Dubai'ye gidip tedaviye başlarız diye umut ediyoruz. Çocuğumuzun en kısa zamanda iyileşip sağlığına kavuşacağı günü bekliyoruz."