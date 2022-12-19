Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır hafif ticari araçla çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kadir Çapın yönetimindeki tır, İnci köyü mevkiinde Orhan Bayram idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram, Nurettin ve Zafer Üstev ile Melik Kırmızıgül yaşamını yitirdi, tır sürücüsü Kadir Çapın ve Nursait Edis yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Şırnak Trafik Kazası
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