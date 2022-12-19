Poyraz dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında beklerken balıkçılar da şiddetli rüzgardan denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, 2 gündür poyrazın balıkçılara zorunlu paydos ettirdiğini, hava normale döndükten sonra balıkçıların denize çıkacağını söyledi.

Balıkçı Anıl Can Pehlivanoğlu da sert poyrazdan dolayı ava çıkamadıklarını belirtti.

Yaklaşık 2 gündür ava çıkamadıklarını aktaran Pehlivanoğlu, bu süreci ağ tamiri ve tekne bakımı ile geçirdiklerini dile getirdi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.