Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
[AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyraz nedeniyle deniz ulaşımı yapılamıyor.
Poyraz dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında beklerken balıkçılar da şiddetli rüzgardan denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, 2 gündür poyrazın balıkçılara zorunlu paydos ettirdiğini, hava normale döndükten sonra balıkçıların denize çıkacağını söyledi.
Balıkçı Anıl Can Pehlivanoğlu da sert poyrazdan dolayı ava çıkamadıklarını belirtti.
Yaklaşık 2 gündür ava çıkamadıklarını aktaran Pehlivanoğlu, bu süreci ağ tamiri ve tekne bakımı ile geçirdiklerini dile getirdi.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
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