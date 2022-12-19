İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent merkezinde yapılacak konutlar için ilk kuralar, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş ile AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse tarafından çekildi.

Vali Taşbilek, kura öncesinde yaptığı konuşmada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kura çekiminin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 20 yıllık süreçte ülkenin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane'ye olağanüstü yatırımlar ve hizmetler yapıldığını dile getiren Taşbilek, "Bu 20 yılın ilimize karşılığı 20 milyar liranın üzerinde devletimizin yaptığı yatırım var. Bu yatırımlarda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün bakanlarımıza, bütün milletvekillerimize, bütün bürokratlarımıza Gümüşhane adına en kalbi şükranlarımızı iletiyorum. " ifadesini kullandı.

Taşbilek, Gümüşhane'de binlerce konut yapıldığını hatırlatarak, "Bugün de 398 konutun inşallah kura çekimini yapacağız. İnşallah bu çalışmalar sizlere sıcak yuvalarınızda hayırlar getirecek. Yuvalarınız hayırlı uğurlu olmasını, çocuklarınızla, ailelerinizle sağlık içerisinde güzel günler geçirmenizi temenni ediyorum." diye konuştu.