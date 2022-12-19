22 yaşındaki Hüseyin Hatipoğlu, 22 Nisan'da Hollanda'nın Oosterhout şehrinde meydana gelen kazada ağır yaralandı.

Beyninde hasar oluşan Hatipoğlu götürüldüğü hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. 5,5 aylık tedavinin ardından doktorlar Hatipoğlu'ndan umudunu keserek ailesine, ötenazi teklifinde bulundu.

Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Ötenazi teklifini kabul etmeyen aile, Türkiye'den yardım istedi. Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordineli çalışması sonunda 21 Ekim'de ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Hatipoğlu, ilk olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ailesinin talebi üzerine 17 Kasım'da Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hatipoğlu, palyatif servisine yatırıldı. 1 ay süren tedavinin ardından Hüseyin Hatipoğlu taburcu edilerek evine gönderildi.

Hatipoğlu'nun tedavisine evde devam edileceği bilgisi paylaşıldı.