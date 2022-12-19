Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonları: 8 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele Şırnak
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