Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeğe çarpmamak için fren yaptı, 6 araç kazaya karıştı
[Fotograf: İHA]
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi.
Kaza Sungurlu-Çorum Karayolu Hitit Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girerken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Hareket halindeki bir otomobil aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı.
Fren sonucu arkadan gelen araçlar duramadı ve toplamda 6 araç kazaya karıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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