Kaza Sungurlu-Çorum Karayolu Hitit Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girerken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Hareket halindeki bir otomobil aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı.

Fren sonucu arkadan gelen araçlar duramadı ve toplamda 6 araç kazaya karıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.