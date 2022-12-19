Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal oldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü Bursa İstanbul
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