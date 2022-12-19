Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karaca köye indi
[Fotograf: İHA]
Çanakkale’nin Biga ilçesindeki köy merasında karaca görüntülendi.
Biga ilçesi Arabaalan köyünde doğa gezisine çıkan Mehmet Özdeş, arabasıyla köyde seyir halindeyken karaca görüntüledi.
Genellikle dağlık alanlarda bulunan karacanın köyde görünmesi şaşkınlıkla karşılandı.
Arabaalan köyü sakinleri, karacaların iki tane olduğunu, köy merasında büyükbaş hayvanlarla birlikte yaşadıklarını belirtti.
Etiketler: Çanakkale
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