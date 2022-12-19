"Astoria Grande" adlı, 1350 yolcu kapasiteli dev gemi, sabah saatlerinde Ünye Limanı'na demirledi.

Geminin, Ordu'ya gelen ilk kruvaziyer olması sebebiyle Ünye Limanı'nda düzenlenen karşılama törenine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Geminin kaptan ve mürettebatı, Başkan Güler ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Güler ve beraberindekiler daha sonra gemiyi gezerek, Ordu'yu ziyaret eden yabancı turistlere "hoş geldiniz" dedi.

Güler ayrıca kaptan ve gemi işletmecileriyle bir süre sohbet ederek, hediyeler verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Güzel Ordu'muzda ilk kez kruvaziyer gemisi ağırlıyoruz"

Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun tarihi günlerinden birisini yaşadığını söyledi.

Kruvaziyer turizminin, Ordu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Güler, "Bugün en mutlu günlerimizden bir tanesini yaşıyoruz. Güzel Ordu'muzda ilk kez kruvaziyer gemisi ağırlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Astoria Grande, dünyanın sayılı kurvaziyerlerinden bir tanesi." diye konuştu.

Güler, Ünye Belediyesinin bu çalışmada katkısının çok büyük olduğunu da işaret ederek, "Karadeniz'in güzelliğini bundan sonra deniz turizm ve kruvaziyer turizmi ile gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu hem bir kültür hareketi hem turizm hem de bir ticari hareket. Bu gibi etkinlikler, tüm güzelliklerimizi dünyaya tanıtmak için güzel bir vesile olacak" dedi.

Ünye Limanı'nın her geçen gün daha da büyüyeceğini ifade eden Güler, "Ünye Limanı'mız ro-ro çalışmaları ile deniz ticaretini geliştirirken, yakında başlayacak konteyner çalışmalarına da ev sahipliği yapacak" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Yeni seferlerde tekrardan buluşacağız"

Geminin işletme sahibi Emrah Kaptan da Ordu'da olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Yeni seferler düzenleyeceklerine de dikkati çeken Kaptan, "Bir yabancı sermayeli şirketin işletmecisi, bir Türk firması. Bunu gururla belirtmek istiyorum. Bunu burada yaşamak, bir ilk ve çok güzel. Yeni seferlerde tekrardan buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları ve bando gösterilerinin de yapıldığı karşılama töreninin ardından turistler, kendilerini bekleyen otobüslere binerek Ordu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini görmek üzere hareket etti.