Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık yapmak için girdiği minibüste mahsur kaldı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık amaçlı girdiği minibüste mahsur kalan şüpheli gözaltına alındı.
Orhaniye Mahallesi 1. Manolya Sokak'ta meydana gelen olayda, Berat A., kapısı açık olan Sabri Çabraz'a ait minibüsün içine girerek kapıyı kapattı.
Daha sonra dışarı çıkmak isteyen zanlı, kapıların açılmaması üzerine araç içinde mahsur kaldı.
Olaya şahit olan mahalle sakinlerinden 84 yaşındaki Semiha Buyruk, durumu araç sahibine ve emniyet ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi araçtan çıkartarak gözaltına aldı.
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