Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum'un kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Sinop'un güney ve güney batı çevrelerinde etkili olan rüzgarın yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Olumsuz hava şartlarının cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA