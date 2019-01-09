Mühendis kardeşler kurdu, anne ve baba destek verdi. İzmirli ailenin kurduğu firma geliştirdiği teknolojiler ile dikkat çekiyor..

Hepsinin elinde bir makine, hepsinin zihninde bir icat var. İzmirli 4 kişilik Merdin ailesi, kendilerine "robotik aile" diyor.

Makine Mühendisi ve aynı zamanda şirketin genel müdürü olan Murat Merdin, kendilerine gelen otonom robot taleplerine karşılık bu robotları tasarladıklarını söyledi.

Elektrik Elektronik Mühendisi Oğuz Deniz Merdin ise, mikrodalga kurutma hatları geliştirdiklerini bu sayede ihracatta ortaya çıkabilecek sorunların engellenebilmesi için kurutma tüneli tasarladıklarını belirtti.

Merdin ailesinin tasarladığı duyarlı robotlar, teknoloji devlerinin imdadına yetişiyor. Geliştirilen bu sistemler yurt içinden ve yurtdışından yoğun talep görüyor.

Kaynak: TRT Haber