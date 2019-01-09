Rekabet Kurumunun, teknoloji devi Google'a açtığı soruşturmanın detaylarını, Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak paylaştı.

Torlak, "Algoritmalar tabii şirketlerin kendi pazarlama stratejileri adına çok ciddi bir araç ama bu enstrüman özellikle hakim duruma sahip teşebbüsler tarafından rekabeti ihlal anlamında kullanılabilirler" diyerek, şöyle devam etti:

"Bir pazarda, ki burada arama motoru pazarındaki hakim durumunun; reklam pazarında kötüye kullanımı konusunu kapsayan bir soruşturma… tabii ilave süre gerekmediği takdirde- ki ilave süre gerektiriyor, çünkü yurt dışından bilgi isteme, raporların hazırlanması, yazılı savunma boyutu var; şunu rahatlıkla söyleyebiliriz 14 ay civarında; dolayısıyla 2019 sonu en iyi ihtimalle bu soruşturmaların tamamlanacağını söyleyebiliriz."

Kaynak: TRT Haber, AA