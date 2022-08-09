Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ormanlık alanda 72 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda 72 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğaziçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgede arama yapan ekipler, Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmeni yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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