Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 18:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kartal Cemevi başkanına saldırıda 4 kişi tutuklandı
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Selami Sarıtaş, Cuma günü İstanbul Kartal'daki evinin önünde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğradı.
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırganların yakalanması için özel ekip kuruldu.
Kimliği belirlenen şüphelilerden birinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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