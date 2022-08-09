Operasyonda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-7 Ağustos tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda,1.46 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 2 bin 830 adet kaçak sigara, 150 litre kaçak akaryakıt, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 20’si kaçakçılık, 15’i asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.