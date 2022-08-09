Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler, polis ve itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Yangın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait 3 araç, 32 itfaiye aracı ve 17 su tankerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Konya-Ankara kara yolu trafiğe açıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından, tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Konya-Ankara kara yolu açıldı.

Dumandan etkilenen 6 işçiden 5'i hastaneye kaldırıldı, 1'i ise ayakta tedavi edildi.

Bu sırada yangını duyan işçilerin aileleri de fabrika önünde yoğunluk oluşturdu.