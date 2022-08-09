Diyarbakır Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü temmuz ayına ait istatistikleri açıkladı.

Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 138 bin 544, dış hat yolcu trafiği 18 bin 473 oldu.

Temmuz ayında toplam 157 bin 17 yolcuya hizmet verilen havalimanından, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 871, dış hatlarda 131 olarak gerçekleşti.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise 1670 ton oldu.

Bu yılın ilk 7 ayı toplamında yolcu trafiği 935 bin 581, uçak trafiği 6 bin 37, yük trafiği ise 8 bin 443 ton olarak gerçekleşti.