Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şahin avlayan 2 kişiye 70 bin lira ceza
[Fotograf: DHA]
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde şahin avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 70 bin lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Methiye Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesindeki ekipler, şahin avlayan A.A.H. ve R.Ş.'yi yakaladı.
Bu kişilerde bulunan 5 şahin, av koruma ekiplerine teslim edildi.
Av koruma ekipleri, 2 kişiye 70 bin lira ceza uyguladı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Kayseri
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