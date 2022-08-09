Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Balçık Mahallesi 3265 Sokak'ta plastik çatal, bıçak ve kaşık üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.
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