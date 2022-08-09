Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen aylarda bir rüşvet çetesine yönelik operasyon talimatı verdi.

İddiaya göre, şüpheliler rüşvet karşılığında adliyelerdeki işlemleri hızlandırmaya çalışıyordu. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında icra müdürlüğü görevlileri, polis memurları ve katipler yer alıyor.

Çete üyelerinin kendi aralarında yaptığı rüşvet görüşmeleri de dosyadaki tapelere yansıdı.

Dosyaların sıralamaları ile oynadılar

Dosyadaki bilgilere göre şüpheliler, rüşvet karşılığında dosyaların hızlandırılmasını sağlıyorlardı.

Şüpheliler arasından dönen rüşvetin boyutu evraklara da yansıdı. 50 bin ile 400 bin arasında değişen rakamlarla şüphelilerin, hem dosyaların yerlerini değiştirdikleri hem de sıralamaları ile oynadıkları tespit edildi.

Takibi yapan şüpheliler, vatandaşları yargıdaki tanıdıkları aracılığıyla dosyalarda istedikleri sonuçları alabilecekleri vaatlerinde de bulunuyordu.

Şüpheliler 12 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Necmi Hastürk