Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 17:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayaya çarptı
Bartın’da halk otobüsün seyir halindeyken açılan bagaj kapağı kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.
Bartın’ın Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, halk otobüsünün bagaj kapağı seyir halindeyken açıldı.
Otobüs şoförü açılan bagaj kapağını fark etmeyerek ilerlemeye devam etti. Bu sırada bagaj kapağı kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına çarptı.
Bagaj kapağının çarpmasıyla bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
İhbar üzerine 112 ekiplerince kaza mahallinde ilk tedavisi yapılan H.A. daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı H.A’nın boyun bölgesinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Bartın Trafik Kazası
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