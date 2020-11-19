Ordu'da sıcak hava balonu turizmi ile Karadeniz'de bir ilke imza atıldı. Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda ilk kez balon uçuşu denemelerini yapan Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi semalarında da test uçuşu gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi turizm şirketi ORTUR AŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların, bölge turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Perşembe Yaylası'nın ardından,

Altınordu sahilinde de deneme uçuşunu gerçekleştirdik pic.twitter.com/WAqCf3qIO0 — Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) November 19, 2020

"Bu güzellikleri balonla dünyanın dikkatine sunacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmayla Ordu'nun tüm güzelliğini dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Yeni alternatif turistik sistemlerle hem Ordu'yu tanıtmak hem de yeni iş imkanları ve turizmi geliştirecek yeni sahalar oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Güler, "Onun için Aybastı Yaylası'ndan sonra Altınordu Sahili'nde bu muhteşem güzelliği ilimizin tanıtımı için kullanmak istiyoruz. Bu büyük bir imkan. Kapadokya'dan sonra bunu Ordu'da gerçekleştiriyoruz. İnşallah güzel sonuçları olur diye düşünüyorum" dedi.

Perşembe Yaylası'nın menderesleri, su samurları, tatlı su midyesi, kano sporu ile oldukça meşhur olduğunu hatırlatan Güler, "Şimdi bu güzelliği balonla seyrettireceğiz. Karadan sahillerimizi görüyorduk, ardından denizden gemilerle seyretmeye başladık. Şimdi de bu güzellikleri balonla dünyanın dikkatine sunacağız. Böylece daha fazla tanıtım yaparak daha fazla turist çekmeye çalışacağız" dedi.