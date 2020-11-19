Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Eskişehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı DEAŞ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ
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