Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nde polisin düzenlediği operasyonda Pakistan ve Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 Pakistan uyruklu, 4 Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
3 organizatör gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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