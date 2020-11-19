Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta 2 bin 20 çocuğa oyuncak dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle 2 bin 20 çocuğa oyuncak dağıtıldı.
Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle, il genelinde belirlenen 2 bin 20 çocuğa oyuncak verildi.
Çocuklara, oyuncakların yanı sıra, ihtiyaçlarına göre mont, bot, eşofman ve kırtasiye malzemesi de dağıtıldı.
Kent merkezinde 6 çocuğun hediyesini ise Vali Ziya Polat verdi.
Etiketler: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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