Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle, il genelinde belirlenen 2 bin 20 çocuğa oyuncak verildi.

Çocuklara, oyuncakların yanı sıra, ihtiyaçlarına göre mont, bot, eşofman ve kırtasiye malzemesi de dağıtıldı.

Kent merkezinde 6 çocuğun hediyesini ise Vali Ziya Polat verdi.