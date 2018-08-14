Ordu'daki sel felaketinin faturası belli oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye, Fatsa, Çaybaşı, Kumru, Çamaş ve Perşembe ilçelerinde 8-9-10 Ağustos tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel, su baskını, heyelan, kaya düşmesi afetinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 köprünün yıkıldığını, 830 noktada heyelan meydana geldiğini, 4 bin kilometreyi aşkın yolun hasar gördüğünü ve afetten 10 bin kişinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Yılmaz, "Ordu Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında meydana gelen zararın boyutu yaklaşık 165 milyon liradır" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçtiğimiz hafta meydana gelen sel afetinin son durumunu değerlendirdi. Belediye Meclis Salonunda basın açıklaması yapan Başkan Yılmaz, 8-9-10 Ağustos tarihlerinde meydana gelen sağanak yağışlar neticesinde Çaybaşı ilçesinde metrekareye 253 kilogram, İkizce ilçesinde 113 kilogram, Çamaş ilçesinde 40 kilogram, Perşembe ilçesinde 105 kilogram, Fatsa ilçesinde 63 kilogram, Ünye ilçesinde 60 kilogram, Kumru ilçesinde 28,3 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

830 noktada heyelan, 4 bin kilometre yolda hasar

Görevde oldukları süre içerisinde meydana gelmesi muhtemel sel ve su baskınlarına karşı, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde risk haritalarıyla risk analizleri oluşturarak kapalı yağmur suyu baksları ve derelerde yaptıkları çalışmalarla daha büyük bir felaketin önüne geçtiklerini belirten Yılmaz, özellikle ulusal basında yer alan Ünye-Cevizdere Köprüsü’nün 1960 yılında eski usullerle yapıldığını, yoğun yağışlara bağlı sel sularına dayanamayarak orta ayağının yıkıldığını, diğer güzergahta bulunan ve Karadeniz sahil yolunun yapımı sırasında modern tekniklerle yapılan köprünün ayakta kalmayı başardığını belirtti.

Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Şiddetli yağışlara bağlı olarak meydana gelen sel afetinde 9 köprü yıkılırken, 98 menfez kullanılamaz hale gelmiş, 830 noktada heyelan oluşmuş, 161 mahalle yolunda ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Ayrıca 15 bin 246 metre yağmur suyu hattı kullanılamaz hale gelmiştir. Şiddetli yağmurlara bağlı heyelanlar sonrası ilk gün 4 bin kilometre yol ulaşıma kapanmış, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce sel afetinin bir gün sonrası öğleye kadar tüm güzergah ulaşıma açılmıştır. 830 noktada oluşan heyelanlar sonrası 66 bin 400 metreküp heyelan kaldırılmıştır. Su baskınına maruz kalan 455 ev ve iş yerine müdahale edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar sonrası 1 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 9 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 59 mahallede 123 trafoda, hasar ve zararlar meydana gelmiş, 10 bin vatandaşımız etkilenmiştir. Ayrıca Çaybaşı ilçesinde 18 konut tahliye edilmiştir. 13 Temmuz ve 8 Ağustos’ta meydana gelen afetlerin il genelindeki toplam maliyeti ise 164 milyon 761 bin 692 TL’dir. Maliyet analizi, afetin zararlarının hesaplanması için alan çalışmaları devam ettiğinden bu rakam artış gösterebilir."

Kaynak: İHA