Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Öğr. Üyesi Erhan Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, insanlarda görülen hastalıkların yarıdan fazlasının hayvanlardan insanlara bulaştığını, halk sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin önemli bir bölümünün yine hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklandığına dikkati çekti.

Hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için kesim öncesi veteriner muayenesi, kesim sonrası da karkas muayenesinin hastalık etkenlerinden uzak tutulması için önemli olduğunu vurgulayan Yüksel, veteriner hekim kontrolünde yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanların tercih edilmesini önerdi.

Yüksel, kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Kulak küpelerinin olmasına, veteriner sağlık raporu ve hayvanların pasaportlarının olmasına, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesine, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesine dikkat edilmeli. Yine kurban kesimleri için öncelikli olarak veteriner hekim kontrolü yapılan, hijyenik mezbaha ve kombinalar ile belediyelerin tesis ettiği geçici kesim yerleri tercih edilmesini önemlidir. Kurban etlerinin serin ortamda birkaç saat bekletildikten sonra hızlı bir biçimde 4 derecedeki buzdolabına yerleştirilmesi gereklidir. Bununla birlikte bu etler birkaç gün içerisinde tüketilmeyecek ise 4 derecede dinlendirildikten sonra bozulmayı önlemek adına eksi 18 derece buzluk kısmında muhafaza edilmelidir."

Kaynak: AA