İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova Kalana Üs Bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Temmuz günü astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobiliyle evine dönerken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olduğu, Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'e bağlı Kalene üs bölgesine helikopterle gitti. Bakan Soylu, burada incelemelerde bulundu.

Yüksekova Kalana Üsbölgesinde kahramanlarımızla... pic.twitter.com/ZXFx20Znbj — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 14 Ağustos 2018

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na uçakla bu sabah giden Bakan Soylu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvakt Dilberoğlu tarafından karşılandı.

Kaynak: DHA