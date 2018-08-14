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112 adrese FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

15 ilde İstanbul merkezli 112 adrese düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme araçlarını kullanan 33 şüpheli gözaltına alındı.

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112 adrese FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul’da 39 ilçe ve 14 ilde, 112 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişinin de bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin çeşitli adreslerdeki aramaları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Kaynak: İHA, DHA

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