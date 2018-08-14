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Van'da PKK'ya operasyon: 15 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Vanda PKKya operasyon: 15 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.

Terör örgütünün 15 Ağustos 1984'te Siirt Eruh ve Hakkari Şemdinli'de düzenlediği silahlı saldırıların yıldönümünü bahane ederek güvenlik güçlerine taş, molotof, patlayıcı ve havai fişek atarak yasa dışı gösteriler yapacağı tespit edilen kişilere kent merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, bu kişilerin ikamet ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, terör, PKK, operasyon, kck
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