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Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besicileri 'dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para' konularında bilgilendirdi.

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Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Kurban Bayramı öncesi 'dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para' olaylarına karşı önlemlerini artıran Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Aşkale yolu üzerindeki Erzurum Hayvan Pazarı'na gitti. Ekipler burada besicilere broşür dağıtıp, bilgilendirmede bulundu. Besiciler, uygulama nedeniyle polislere teşekkür etti.

Polislerden biri, güneşe tuturak paranın sahte olup olmadığının nasıl anlaşılabileceğini anlatırken, bir vatandaş, "Güneş yoksa ne yapacağız?" diye sordu. Bunun üzerine polis memuru, "Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri de banknotun kağıt kalitesidir. Elinizdeki paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazıların soluk olmamasına dikkat etmelisiniz. Paranın ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin yanı sıra 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası' ve banknotun değerini gösteren sayılar da dahil olmak üzere, yazılarda kabartma baskı bulunur" dedi.

Kaynak: DHA

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