Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 53 adet Roma dönemine ait sikke, 7 adet Roma dönemine ait heykelcik, 7 kolye, 1 etnografik hançer, 2 detektör, 1 pusula, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.