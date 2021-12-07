Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 09:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu'daki kaçak kazı operasyonunda 5 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltında.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 53 adet Roma dönemine ait sikke, 7 adet Roma dönemine ait heykelcik, 7 kolye, 1 etnografik hançer, 2 detektör, 1 pusula, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Kaçak Kazı Kaçakçılık Ordu Roma Dönemi
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