Gaziosmanpaşa'da dün sabah saatlerinde Yıldıztabya Mahallesi'nde İsmail Güneş, iddiaya göre nikahsız eşi Ayşegül Geçim'in kaldığı eve gelip zorla içeriye girdi.

Silahla Ayşegül Geçim'i rehin aldı. Geçim, telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu.

KADES uygulamasındaki çağrıyı alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelip güvenlik önlemi aldı. Özel hareket polis ekipleri de olayın yaşandığı eve operasyon düzenledi. İsmail Güneş vurularak etkisiz hale getirildikten sonra Ayşegül Geçim kurtarıldı.

Ayşegül'ü KADES kurtardı

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ayşegül Geçim, "Evimin halini gördünüz, ben o eve giremem bir daha giremeyeceğim. O adam en ağır şekilde cezalandırılsın. Bu zamana kadar bana yaptıklarının bedelini, tek tek hesabını versin istiyorum. Hiçbir kadın benim gibi olmasın. Hiçbir kız çocuğu benim gibi olmasın. O öyle adamlar, öyle insanlar dışarıda yaşamasınlar istiyorum. Günlerce beni dövdü. Günlerce eziyet etti. Günlerce bana işkence yaptı. En son kafama silahı dayadı. Eğer ki, KADES'e basmasaydım, polis gelmeseydi, ben şu anda yaşamıyordum. Benim 4 tane evladım var. Hepsi bir birinden güzel, pırıl pırıl çocuklar. Ben onları kendim karnımda taşıdım. Her gün 10 kere, 20 kere kalktım, üstlerini örttüm" dedi.

"Hiçbir kadının hiçbir erkeğin bir insana bunu yapmaya hakkı yok"

"Benim gibi birçok kadına da yardımcı olun" diyen Ayşegül Geçim, "Sesimiz olun. Hiçbir kadın da korkmasın. KADES'e bassın, polise gitsin, şikayetini geri almasın. Tehditlere boyun eğmesin. Kimse benim yaşadıklarımı yaşamasın. Hiçbir kadının hiçbir erkeğin bir insana bunu yapmaya hakkı yok. Kimse sessiz kalmasın. Ben kaldım, ben hep sustum. Artık susmayacağım. Çocuklarıma da zarar vermesin diye, onun yüzünden kuruma aldılar, koruma altına aldılar. Beni de almak istediler. Ben yaşadığım büyüdüğüm yerden ayrılmak istemedim. Kaçmak istemedim. Ne kadar saklanabilirim. Onun gibi insanlar elini kolunu sallayarak dolaşacak, ama ben giderek kadın sığınma evinde kalacağım. Kabul etmedim. İyi ki de etmedim, ölümü göze aldım, etmedim, onu aldırdım. İnşallah çıkamaz oradan" diye konuştu.