Son yıllarda artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek için panik butonu görevi gören bir uygulama geliştirildi. Kadın Destek Uygulaması KADES.

İçişleri Bakanlığının uygulaması sayesinde şiddet mağduru kadınların acil durumlarda ihbarda bulunması mümkün. KADES uygulamasını Google Play veya App Store'dan telefonlarınıza indirebilirsiniz.

KADES Google Play indirme linki

KADES App Store indirme linki

İndirdikten sonra, sizden istenen bilgileri girmeniz gerekiyor. Kullanıcı sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra sisteme kayıt olabilirsiniz. Uygulamayı kullanırken telefonların konum bilgisinin açık olması gerekli.

İhbardan sonra süreç nasıl işliyor?

Peki, uygulamadaki butona basıldıktan sonra ne oluyor? Gelen ihbar üzerine yardım çağrısının yapıldığı yere en yakın ekip gidiyor. Taraflar, polis merkezine veya jandarma karakoluna getirilerek gerekli işlemler yapılıyor.

Emniyet ve jandarma görevlilerince koruyucu tedbirler alındıktan sonra mağdur, Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi'ne yönlendiriliyor. Mağdura birçok alanda destek sağlanıyor.

Bugüne kadar 50 bine yakın şiddet olayına kısa sürede müdahale edildi. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES ile en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz.